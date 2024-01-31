Mersin'de 'taşıma seçmen' iddiaları Meclis gündeminde

CHP, Mersin'de 2 bin 792 seçmen kaydına usulsüz olduğu gerekçesiyle itiraz etti. il Seçim Kurulu bunlardan sadece 123’ünü kabul etti. Reddedilenler arasında Yenişehir ilçesinde bir zeytinyağı fabrikasında kayıtlı 33 seçmene yönelik itiraz da var.

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere iki ay kalırken, seçmen kaydırma ve 'hayalet seçmen' iddiaları tartışılmaya devam ediyor.

Yerel seçimlere 60 gün kala taşıma seçmen tartışmaları devam ederken CHP Mersin İl Başkanlığı, il genelinde 2 bin 792 seçmen kaydının usulsüz olarak taşındığı tespit etti.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre; CHP’nin şüpheli bulduğu seçmen kayıtlarının 2 bin 99'u AKP’li Mustafa Gültak'ın yönettiği Akdeniz ilçesindeyken, 190'ı Bozyazı’da, 122'si Yenişehir’de, 120'si Erdemli’de, 76'sı Anamur’da, 63'ü Gülnar’da 63 ve 16'sı Mezitli'de bulunuyor.

İl Seçim Kurulu, CHP'nin başvurusu üzerine Akdeniz’de 60, Gülnar’da 24, Yenişehir’de 39 usulsüz seçmen kaydına yönelik itirazı kabul etti. 2 bin 669 seçmen kaydına yönelik itirazı ise reddetti.

FABRİKADA 33 SEÇMEN KAYITLI

Reddedilen itirazlar arasında Yenişehir ilçesindeki bir zeytinyağı fabrikasında 33 seçmenin kayıtlı olmasına yapılan itiraz da var. Kayıtlara göre,Çavak Köyündeki bir zeytinyağı fabrikasında 33 seçmen ikamet ediyor görünüyor. Fabrikada yaşıyor görünen 33 kişi 31 Mart seçimlerinde Yenişehir’de oy kullanabilecek. Benzer şekilde Yenişehir’de bir dairede yaşadıkları görünen farklı soyadlarından 30 kişi için yapılan itiraz da reddedildi.

'BOŞ ADRESLERE, METRUK BİNALARA SEÇMEN YAZILMIŞ'

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye’nin dört bir yanındaki usulsüz seçmen taşıma iddialarının araştırılması için TBMM Başkanlığına araştırma önergesi verdi. Gülcan Kış önergesinde, "31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi, taşıma seçmen, hayali seçmen, sahte seçmen iddiaları Mersin ilimiz başta olmak üzere, Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden gelmeye başlamıştır. YSK’nın tüm partilere ilettiği seçmen listeleri incelendiğinde, bazı yerlerdeki seçmen artışları şüpheli bulunmuş, boş adreslere, metruk binalara farklı il ve ilçelerden seçmen kaydırıldığı tespit edilmiştir. Millet iradesinin sandığa sağlıklı olarak yansımasından sorumlu olan YSK, gereken tüm önlemleri alıp, bu konuda gerekli gayret ve duyarlılığı göstermelidir" ifadelerini kullandı.

CHP Mersin İl Başkanlığının, taşıma, hayali, sahte seçmen tespitleriyle İlçe Seçim Kurulu’na başvuru yaptığını kaydeden Kış, "Örneğin; Yenişehir ilçemizde zeytinyağı fabrikasında 33 seçmen kaydı tespit edilmesine rağmen bu itirazla ilgili hiçbir değerlendirme yapılmamıştır. İşyerine ikâmetgah kaydı yapılması kanuna aykırılık teşkil etmektedir. Bir fabrikanın ikametgâh adresi olması, Nüfus Hizmetleri Kanununa ve Medeni Kanuna da açıkça aykırıdır. Usulsüz seçmen kaydı olduğu sabit olmasına rağmen bu durumun dikkate alınmamış olması şaibe yaratmaktadır. Seçim kurulları genelde delil ve belge sunulmadığından itirazları reddetmiştir. Ancak SİPPORT üzerinden verilen seçmen listesi dahi tek başına bir delildir" dedi.

'BİR DAİREDE 30 KİŞİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI'

Bir evde 30'un üzerinde farklı soyisimlerde seçmen kaydı olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğuna dikkat çeken Kış, şöyle devam etti:

"Bu kişilerin kontrollerinin yapılıp yapılmadığı dahi belli değildir. İnceleme yapılmaksızın sırf delil, belge bulunmaması sebebiyle emniyet araştırması dahi yaptırılmamış ve itirazlar reddedilmiştir. Seçim Kurullarının, normal dışı seçmen kaydı olduğu bildirilen yerlerde delil ve belge aramaksızın resen harekete geçmesi gerekmektedir."

'SUÇ TEŞKİL EDİYOR'

Seçmen kayıtlarının taşınmasının kimlerin tarafından ve hangi nüfus memurları aracılığı ile yapıldığının tespit edilmesi gerektiğine işaret eden Gülcan Kış, birçok farklı ilçede tek bir haneye, yüzlerce kişinin yazıldığının YSK'nin seçmen kayıtların incelendiğinde ortaya çıktığını belirtti. Kış, şunları söyledi:

"Bir seçmenin ikamet kaydının, ikamet ettiği yer dışında başka bir yere kaydedilmesi halinde bu hususun suç teşkil ettiği açıktır. Kaydı taşınan seçmenlerin söz konusu adreslerde olmadıklarının tespiti halinde suçun oluştuğu ve işlemi yapan memurların da sorumlu olduğu son derece açıktır. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde usulsüz seçmen taşıma, seçmen ekleme gibi örnekler üzerinden bir değerlendirme yapıldığında sandığın güvenilirliği zedelenmektedir. Bu iddialara yönelik siyasi partiler tarafından yapılan itiraz başvurularına ise ret cevabı verilmesi vatandaşlarımızı sandığa gitmekten, oylarını kullanmaktan alıkoymakta, demokrasiye olan güvene zarar vermektedir."

Gülcan Kış, sadece Mersin’den değil, Türkiye’nin dört bir yanından usulsüz seçmen taşıma itirazlarının geldiğine dikkat çekerek, TBMM’nin bu konuda araştırma yapmasını talep etti.