Mersin'de 7 yaşındaki oğlunu öldüren erkek, intihar girişiminde bulundu

Mersin'in Mut ilçesinde, 43 yaşındaki Mustafa Topkaya 7 yaşındaki oğlu Mehmet'in boğazını keserek öldürdükten sonra aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Mersin'in Mut ilçesinde Mustafa Topkaya isimli erkek, 7 yaşındaki oğlu Mehmet'in boğazını keserek öldürdükten sonra aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.

Meydan Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Mustafa Topkaya, iddiaya göre, oğlu Mehmet'i de yanına alarak bir yakınına misafirliğe gitti. Mustafa Topkaya, henüz bilinmeyen nedenle, bıçakla oğluna saldırdı.

7 yaşındaki Mehmet'i katleden Mustafa Topkaya, daha sonra aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu. Evdeki yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Mehmet'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan Mustafa Topkaya ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ameliyata alınan Mustafa Topkaya'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.