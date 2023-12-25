Mersin'de bir erkek, "tapu anlaşmazlığı" yaşadığı ablasını öldürüp intihar etti

Mersin'de Önder Deligöz isimli şahıs, tapu anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ablasını tabanca ile vurarak öldürdükten sonra yaşamına son verdi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde tartıştığı ablasını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Çopurlu Mahallesi'nde 45 yaşındaki Önder Deligöz, dün "tapu anlaşmazlığı" nedeniyle tartıştığı ablası 50 yaşındaki Dudu Uslu'ya tabancayla ateş etti.

Deligöz, daha sonra aynı silahla kendisini de vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ve polis ekipleri, abla ve kardeşinin öldüğünü belirledi.

Deligöz ve Uslu'nun cenazeleri, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.