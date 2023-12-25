İzmir'de bir kadın, evli olduğu erkek tarafından 'kıskançlık' bahanesiyle öldürüldü!

İzmir'de, evli olduğu erkek tarafından bıçaklanan 37 yaşındaki Zehra Barbak hayatını kaybetti. Katil Kayhan Barbak'ın ilk ifadesinde cinayeti, 'kıskançlık' gerekçesiyle işlediğini söylediği belirtildi.

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Fotoğraf: DHA

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, evli olduğu Kayhan Barbak tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, sabaha karşı, yaralı bir kadının Faruk Akar Karasu Caddesi'ndeki bir apartmanın girişine sığındığı ihbarı üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunda bıçak darbesi bulunan 37 yaşındaki Zehra Barbak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Barbak'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, Barbak'ın evli olduğu Kayhan Barbak'ı Vatan Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Kayhan Barbak'ın ilk ifadesinde, cinayeti, 'kıskançlık' gerekçesiyle işlediğini söylediği belirtildi. Öte yandan Zehra Barbak'ın, kendisini bıçaklayan Kayhan Barbak'tan kurtulabilmek için sokağa çıktığı öğrenildi. İzmir'de kadın cinayeti: Halasını satırla keserek öldürdü İzmir'de bir kadın boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından katledildi