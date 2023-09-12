Mersin'de mağarada mide kanaması geçiren ABD'li dağcı tahliye edildi

Mersin'de 3 Eylül'de indiği Morca Mağarası'nda mide kanaması geçiren ve ilaç tedavisi uygulanan ABD'li dağcının tahliyesi tamamlandı.

Mersin’de, Morca Mağarası’nda mide kanaması geçiren ve doktorların onay vermesiyle tahliyesine başlanan ABD’li dağcı Mark Dickey, 9 gün sonra mağaradan çıkarılarak Mersin Şehir Hastanesine götürüldü.

Aralarında yabancı mağara bilimcilerinin de olduğu 15 kişilik bilim insanından oluşun grubu keşif için 3 Eylül’de 1276 metre derinlikteki Morca Mağarası’na inmiş, ekip üyelerinden ABD’li bilim insanı Mark Dickey’in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edilmişti.

Kurtarma çalışmasına 8 ülkeden 196 personel ile başlanmıştı. Mağaraya giren doktorlar bilim insanına müdahale etmiş, geçtiğimiz pazar günü de güçlenen bilim adamını mağaradan çıkarma çalışması başlatılmıştı. Dickey'i çıkarma çalışması 9. gününde tamamlandı.

ABD’li bilim insanı Mark Dickey, verdiği röportaja Türkçe "Selam" diyerek başladı ve kendisinin kurtarılmasında çaba gösteren yetkililere teşekkür ettiğini söyledi.

Mağaradan çıkartılan bilim insanı askeri helikopter ile Mersin Şehir Hastanesine götürüldü. Dickey, burada tedavi altına alındı.