MESEM, onun da hayatını kararttı

MESEM kapsamında çalıştırılırken gelecekleri karartılan çocuklara yenileri ekleniyor. Antalya’da çalıştırılırken ağır yaralanan Beyzanur’un avukatı Yiğit “İşyeri sahibi asli kusurlu sayılmadı. İtirazımız ise reddedildi” dedi.

Deniz GÜNGÖR

AKP’nin çocuk işçiliğini özendirdiği mesleki eğitim merkezleri (MESEM) öğrencileri fiziken ya da ruhen hayattan koparıyor. MESEM kapsamında çalıştığı işyerinde kaza sonrasında vücudunun yüzde 80’i yanan 18 yaşındaki Beyzanur Hatmorioğlu’nun yaşadıklarına rağmen açılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Savcılık bu karara karşı yapılan itirazı da reddetti.

Antalya’nın Kepez ilçesinde Akmer Mercedes servisinde yaşanan kazada yaralanan Hatmorioğlu’nun MESEM kapsamında çalıştırıldığı ortaya çıktı. Olayın yaşandığı dönemde 17 yaşında olan Hatmorioğlu’nun yanmasına neden olan kazaya ilişkin açılan soruşturmada ise kovuşturmaya yer yok kararı verildiği öğrenildi. Avukatların bu konuya ilişkin itirazı da dün Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedildi.

Hatmorioğlu’nun geçen yıl haziran ayında çırak olarak çalıştırıldığı işyerinde yaşanan patlama sonucunda vücudunun yüzde 80’i yanmıştı. Ardından açılan soruşturmada savcılık tarafından bilirkişi raporu istendi. Raporda Hatmorioğlu’nun çalıştırıldığı işyeri sahibi asli kusurlu bulunmadı. İş kazasının sorumlusu uzman usta T.A. gösterildi ve bilirkişi raporu sonucu işyerine takipsizlik verildi. Hatmorioğlu’nun avukatı Erdal Yiğit’in itirazı ise reddedildi.

ORTADA BİR SUÇ VAR

Olay anında yanında bulunan uzman usta T.A.’nın sigortasız çalıştırıldığını ifade eden Hatmorioğlu, “Öğrenci olduğum için sigortasız birinin yanında çalıştırılmamam gerekiyordu. O gün, akü ile benzin şamandırasına takviye yapmak istedi. Benzin dolu olduğu için araçta yangın çıkabileceğini söyledim, ancak kendisi ‘Uzun süredir bu mesleği yapıyorum, bir şey olmaz’ dedi ve elektriği verdiği gibi yangın çıktı. Bilirkişi raporunda yangının benzin şamandırasından değil, motorun ön tarafındaki karttan çıktığı yazıyor. Ben bunun yanlış olduğunu ifade ettim. Bu şekilde yazarak benim ifademi de yanlış duruma düşürdüler” dedi.

Ellerini ve kollarını eskisi gibi kullanamadığını ifade eden Hatmorioğlu şunları söyledi: “2,5 ay kadar yoğun bakımda kaldım. Bana yapılan bu haksızlık çözülmeli. Savcılığın işyeri ile olan dosyayı kapatması da beni yıprattı. Yalnızca yanımdaki ustanın değil işyerinin de suçu var. Adalet artık yerini bulsun istiyorum.”

SGK BİLE SORUŞTURMAMIŞ

Hatmorioğlu’nun avukatı Erdal Yiğit, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) olaya ilişkin iş kazası dosyası açmadığını söyledi. Yiğit, “Haziranda yaşanmış olayın dosyasını bile daha yeni açtık. Hiç kimse bir şey yapmamış. Beyzanur çıraklık eğitimi aldığı için oradan sigortası var. O sayede tedavi görüyor, 6 aydır okula gidemediği için okuldan kaydını sildiler. SGK’ye göre bu bir iş kazası ancak savcılığa göre değil. Olaydan 5 ay sonra ise biz karakoldan dosyayı zorla savcılığa gönderdik, Kepez Emniyeti 5 ay soruşturma bile yapmadı” ifadelerini kullandı.

FATURA İŞYERİNİN ÜSTÜNE

Olayda yaralanan uzman usta T.A.’nın şüpheli konumunda olduğu soruşturmanın devam ettiğini vurgulayan Yiğit şöyle devam etti: “Beyzanur çıraklık eğitimi olarak orada sigortalı çalışıyordu. Olay günü araç şamandırasının bozuk olduğu sebebiyle servise getiriliyor. Beyzanur ile usta çalışırken, usta şamandıranın olup olmadığını kontrol etmek için şamandıraya akım veriyor ve çıkan alev sonucu Beyzanur yandı.”

İşyerinde yangın söndürme tüpünün olmadığını iddia eden Yiğit, kamera kayıtlarında yangın söndürme tüpünün başka bir yerden alındığının görüldüğünü ifade etti. Yiğit, “İşyeri aracın usta T.A.’ya geldiğini, ustanın dışarıdan iş aldığını söyledi. Ancak araba bu işyerinde, oranın alet edevatlarıyla tamir ediliyor, faturası da oradan kesiliyor. Bilirkişi raporu elektrik elektronik mühendislerine giderken burada iş güvenliği uzmanları bulunmuyor. Bilirkişi raporu da şaibeli” ifadelerini kullandı.

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MESEM’DEKİ FACİA MECLİS GÜNDEMİNDE

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, İstanbul Büyükçekmece’de önceki gün MESEM kapsamında çalıştırılırken iş makinesine sıkışan 14 yaşındaki A.T.’yi Meclis gündemine taşıdı.

Kadıgil’in Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yanıtlaması istemiyle yönelttiği soruların bir kısmı şu şekilde:

• 14 yaşındaki öğrencinin yaşam mücadelesi vermesine neden olan “kaza”da sorumluluğu bulunanlara ilişkin herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?

• Söz konusu işyeri en son ne zaman denetlenmiştir? Denetim bulguları nelerdir?

• MESEM kapsamında kaç işyeriyle protokol imzalanmıştır?

• MESEM kapsamında kaç öğrenci çalışmaktadır?

• “Ustalık Telafi Programı” kapsamında kaç işyerine İşsizlik Sigortası Fonu’ndan toplam ne kadar para aktarılmıştır?

• 2016 yılında örgün ve zorunlu eğitime kapsamına alınan MESEM programlarında bugüne dek kaç öğrenci hayatını kaybetmiş, kaç öğrenci yaralanmış, kaç öğrenci sakat kalmış ve kaç öğrenci meslek hastalığına yakalanmıştır?