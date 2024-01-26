MESEM’lere karşı ‘ölüm’ sessizliği

Haber Merkezi

Mesleki eğitim merkezlerinde son birkaç ayda yaşanan iş kazalarında en az 8 çocuk hayatını kaybetti. Özellikle son 1 ayda üst üste yaşanan iş cinayetlerinde tam 4 çocuk MESEM kapsamında çalışırken öldü. Bu durum MESEM’lerdeki işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin kuşkular yaratırken hiçbir Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da Bakan Yusuf Tekin’den ölümlere ilişkin hiçbir açıklama gelmemesi ise dikkat çekti.

Meclis’te yaptığı konuşmada “Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz” diyen, karma eğitime karşı söylemleri olan Tekin, MESEM’lerdeki ölümlerde ise sessiz kalmayı tercih etti. Ancak Tekin bu süreçte başka konularda ise sessiz kalmadı. Örneğin önceki gün Uluslararası Eğitim Günü'nde açıklama yapan Tekin MESEM’lerdeki öğrencilerin eğitim hakkına hiç değinmedi, bunun yerine Filistinli öğrencilerin eğitim hakkından bahsetti. Tekin şunları ifade etti: “Dünyanın dört bir yanındaki tüm çocukların eğitim hakkına sahip olmasını temenni ediyorum. Özellikle dünya liderlerinin ve uluslararası kuruluşların sessiz kaldığı Filistin'deki masum çocuklar için bu özel günün anlamını daha iyi idrak etmeye ihtiyacımız var. Eğitimin gücüyle şekillenen bir gelecek için, her çocuğun sesine kulak vermek, gerçek manada adımlar atmak zorundayız. Gelin, eğitim hakkı için birlikte harekete geçelim ve dünyamızı daha adil, daha yaşanabilir bir yer haline getirelim.”

Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu ise 23 Ocak ve 24 Ocak’ta mesleki eğitim sektör buluşmalarına katıldı. Ordu ve Samsun’daki buluşmalarda konuşmalar gerçekleştiren Şamlıoğlu MESEM’lerdeki iş cinayetlerine hiç değinmedi. Organize sanayi bölgelerini okul olarak gördüklerini ifade eden Şamlıoğlu, “Biz buna sektör içi okul diyoruz. Öğrencilerimiz sektörle birlikte hem teorik eğitimlerini alacaklar hem de üretimin içerisinde olacaklar” dedi.

ÖNERGEYE AKP MHP REDDİ

DEM Parti’nin MESEM kapsamındaki öğrenci istihdamının denetlenmesi ve bu yolla çocuk işçi olarak çalıştırılmasının önüne geçilmesi amacıyla verdiği önergenin TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.