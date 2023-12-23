Meşher’den İstanbul için “Çağrışımlar” paneli

Kültür Sanat Servisi

İstanbul’un önde gelen disiplinlerarası sergi mekânı Meşher, yeni yıla, Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar sergisi kapsamında düzenlenen bir panelle “merhaba” diyor. İstanbul’a bugünden ve farklı disiplinlerden bir bakış sunmayı amaçlayan “Çağrışımlar” isimli panel, 5 Ocak 2024’te Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek. Panel iki oturumda gerçekleşecek.

Açılış konuşmasını Meşher Direktörü Nilüfer H. Konuk’un gerçekleştireceği panelin birinci oturumu, Göz Alabildiğine İstanbul’un küratörlerinden Şeyda Çetin’in moderasyonunda düzenlenecek. Bu oturumda, Latife Tekin “İstanbul Üstüne İstanbul Kuranlar”, Murat Germen “Bakma, Görme ve Aktarma Biçimleri: İstanbul’un Evveli ve Ahiri”, Dikmen Gürün ise “Beyoğlu’nda Seyir Hâli” başlıklı konuşmalar yapacak. İkinci oturum sergi küratörlerinden Ebru Esra Satıcı’nın moderasyonunda yapılacak. Cem Behar “Şehrin Ortak ‘Sound’u”nu, Murat Belge “Batı’dan Bakışla İstanbul”u, Gülsün Karamustafa ise “Sosyal Medyada ‘Paylaşılan’ Eski İstanbul”u anlatacak. Panelin kapanış konuşmasını sergi çalışmalarına sergiyle aynı ismi taşıyan Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzalar kataloğu için kaleme aldığı “Biz ki İstanbul şehriyiz, güzelizdir” başlıklı makalesiyle katkı sağlayan Prof. Dr. Zeynep Çelik yapacak.