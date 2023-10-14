MESS dayatmalarına karşı metalciler ayakta

Emek Servisi

Patron sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yapılan görüşmelerde Türk Metal ve Özçelik-İş’in kabul ettiği brüt 4 bin 750 liralık avansı yetersiz bulan Birleşik Metal-İş mahsuplaştırılmış yüzde 30 zam için eylem yaptı. Birçok kentte örgütlü olduğu fabrikalarda yüzde 30 zammın önde verilmesi talebiyle eylem yapan Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, “MESS dayatmalarına hayır” dedi.

Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu fabrikalarda yapılan açıklamalarda, Metal işçilerinin geçinemediğine ayrıca işçilerin ücretlerinin üçte birini vergiye gittiğine dikkat çekildi. Ortak açıklamada, üçüncü görüşmeye kadar işçilerin fazla mesaiye kalmayacağı söylendi. Patron sendikası MESS ile üçüncü görüşme 25 Ekim’de yapılacak. Bursa’da Prysmian fabrikası önünde işçilere seslenen Birleşik Metal İş Şube Başkanı Gökhan Aydın, “Üretimden gelen gücümüzü kullanmaya devam edeceğiz” dedi.