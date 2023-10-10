MESS sözleşmesi için ikinci görüşme: 17 maddede anlaşma sağlandı

Türk Metal Sendikası, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş ile patron sendikası MESS arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ikincisi bugün gerçekleşti. Görüşmede 17 maddede daha anlaşma sağlandı.

HABER MERKEZİ

Türk Metal Sendikası, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş ile patron sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında yapılan grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin süreç devam ediyor.

150 bin işçiyi ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde ikinci toplantı bugün, İstanbul'da MESS'in merkez ofisinde yapıldı.

Müzakerelerde 17 madde üzerinde daha anlaşma sağlandı. Geçtiğimiz haftalarda MESS ile üzerinde mutabakata varılan brüt 4.750 TL avans maddesi de bu toplantıda tutanak altına alındı.

Bir sonraki toplantının 25 Ekim 2023 tarihinde saat 10.30'da aynı yerde yapılmasına karar verildi.

150 BİN İŞÇİYİ İLGİLENDİRİYOR

MESS ile Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikaları arasında iki yıl önce imzalanan grup toplu iş sözleşmesinin süresi 31 Ağustos 2023 tarihinde sona erdi. Sendikalar, 2023-2025 yıllarını kapsayan sözleşme tekliflerini 12 Eylül 2023 tarihinde MESS'e iletti.

MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde ilk müzakereler 26 ve 28 Eylül'de yapıldı. Toplantıda 15 idari madde kabul edildi.

Yeni sözleşme 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Görüşmeler kanun gereği süreç 4-5 ay devam edebiliyor.