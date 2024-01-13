MESS'ten ücret artışı için yeni teklif

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, metal sektöründe devam eden Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında teklifini revize etti. MESS, 1 Eylül 2023’ten itibaren geçerli olacak ilk 6 aylık ücret artışı için teklifini yüzde 73’e yükseltti.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde, dördüncü teklifini 13 Ocak 2024 tarihinde çalışanları temsil eden Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş Sendikaları’na iletti.

MESS, yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında bir an önce anlaşmanın sağlanması için 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olan ilk 6 ay için yüzde 73 oranında artış teklif etti.

Konuya ilişkin Türk Metal Sendikası tarafından yapılan açıklamada "MESS’in daveti üzerine 13 Ocak 2024 tarihinde Merkez Ofislerinde gerçekleşen toplantıda işveren tarafı; 1 Eylül 2023'ten geçerli olmak üzere ilk 6 ay için saat ücretlerine önce yüzde 32 zam yapılmasını, yüzdelik zam uygulandıktan sonra saat ücretlerine seyyanen 20,5 TL zam yapılmasını, daha sonra ise 10 yıllık kıdemle sınırlı olmak üzere yine saat ücretlerine her kıdem yılı için 1,5 TL zam yapılmasını teklif etmiştir. MESS'in teklif ettiği bu zam paketinin ortalama ücrete toplam getirisi yüzde 73 oranındadır" denildi.

Birleşik Metal-İş, 19 Ocak’ta MESS kapsamındaki 63 fabrikada, 12 bin işçiyle greve çıkacak.