Mesut Yar, aday adayı olduğunu açıklayarak Sözcü TV'ye veda etti

Sözcü TV’de sabah haberlerini sunan gazeteci ve televizyoncu Mesut Yar, kanala veda ettiğini açıkladı. Yar'ın, Datça Belediye Başkanlığı için CHP'den aday adayı olduğunu duyurdu.

Güncel 06.12.2023 11:50 Giriş: 06.12.2023 11:50

Güncelleme: 06.12.2023 12:00 Kaynak: Haber Merkezi

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