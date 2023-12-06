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Mesut Yar, aday adayı olduğunu açıklayarak Sözcü TV'ye veda etti

Sözcü TV’de sabah haberlerini sunan gazeteci ve televizyoncu Mesut Yar, kanala veda ettiğini açıkladı. Yar'ın, Datça Belediye Başkanlığı için CHP'den aday adayı olduğunu duyurdu.

Güncel
  • 06.12.2023 11:50
  • Giriş: 06.12.2023 11:50
  • Güncelleme: 06.12.2023 12:00
Kaynak: Haber Merkezi
Mesut Yar, aday adayı olduğunu açıklayarak Sözcü TV'ye veda etti

Gazeteci ve sunucu Mesut Yar, Datça Belediye Başkanlığına aday adaylığını açıklayarak Sözcü TV'ye veda etti. 

Yar, Sözcü TV Sabah Kahvesi programında canlı yayında Sözcü TV'den ayrıldığını bildirerek, Datça'dan belediye başkanlığı için CHP'den aday adayı olduğunu açıkladı.

Mesut Yar açıklamasında, "Yaz aylarında yer yer buluyordum Can Babaya verdiğim sözü tutuyorum. Can babanın köyüne gidiyorum köy dediğime bakmayın, cennetten bir köşeyi daha iyi olması için Atatürk'ün partisinden adayım" ifadelerini kullandı. 

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