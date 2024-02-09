Meta, Hamaney'in sosyal medya hesaplarını kapattı

Meta, "şiddet içeren bir görevi olan veya şiddet uygulayan" kişileri yasakladığını duyurdu. Bu doğrultuda Facebook ve Instagram uygulamaları, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e ait hesapların silindiğini açıkladı.

Dünya 09.02.2024 13:26 Giriş: 09.02.2024 13:26

Güncelleme: 09.02.2024 13:36 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: DepoPhotos

"Şiddet içeren bir görevi olan veya şiddet uygulayan" kişileri yasakladığını duyuran teknoloji devi Meta, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Facebook ve Instagram hesaplarını sildiğini açıkladı. Meta, "çeşitli tehlikeli örgüt ve bireylerin yüceltilmesi, desteklenmesi ve temsil edilmesini" de platformlardan kaldıracağını belirtti. Meta'nın yasak kararı, İsrail yanlısı grupların İsrail'in Gazze Savaşı'na koşut İran liderinin çevrimiçi varlığına karşı harekete geçilmesi yönünde defalarca çağrıda bulunmalarının ardından geldi. Hamaney'in Farsça Instagram sayfasının 5 milyondan fazla, İngilizce versiyonunun 200 binden fazla, eski Facebook sayfasının yaklaşık 16 bin takipçisi vardı. İsrail'in Refah planına ABD bile tepkili