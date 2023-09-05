Metal iş kolunda TİS süreci başladı

EMEK SERVİSİ

Türk Metal Sendikası, 2023-2025 MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi taslağını açıkladı. İlk altı ay için toplamda yüzde 119,05'e varan zam talep eden sendika, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylık dönem için ise enflasyon oranına ek 5 puan artış talep etti.

Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayicileri İşveren Sendikası (MESS) arasında Metal İşkolu Grup Toplu İş Sözleşmesi başlıyor. 196 işverene bağlı 400’ün üzerinde işyerini kapsayacak sözleşme Türk Metal Sendikası üyesi 145 bin 33 işçiyi ilgilendiriyor. Türkiye’nin özel sektördeki en büyük toplu iş sözleşmesi olan görüşmeler Türk Metal Sendikası’nın teklifini işveren tarafına teslim etmesiyle başlayacak. Türk Metal, TİS teklifini dün açıkladı. Türk Metal taslakta, saat ücreti 65 TL’nin altında olan işçilerin saat ücretinin 65 TL’ye çekilmesini talep etti. Tüm ücretlere ilk 6 için yüzde 80 zam talep eden Türk Metal, 20 yılla sınırlı olmak üzere, her kıdem yılı için ücretlerde 3 TL artış istedi. Sosyal haklarda ise yüzde ilk yıl 150 artış istendi. Tüm bu oranları toplayan Türk Metal ilk 6 ay yüzde 119 istendiğini duyurdu. Türk Metal, sözleşmenin sona erdiği 31 Ağustos 2023 tarihinden yeni sözleşmenin imza tarihine kadar geçecek sürede, avans niteliğinde olmak üzere her ay ücretlerle birlikte 5 bin TL ödenmesini istedi. Diğer 6 aylarda ise enflasyon artı yüzde 5 talep edilirken, sosyal haklarda ikinci yıl enflasyon oranına ek olarak 10 puan daha artış istendi.

Sendika, iş sözleşmesine yönelik yaptığı açıklamada da ekonomik olarak son yılların en kritik süreçlerinin yaşandığına dikkat çekerek "Artık bıçak kemiğe dayandı" ifadelerine yer verdi. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak imzasıyla yapılan açıklamada, "krizlerden başımızı kaldıramadık. Her zaman olduğu gibi, yine krizin tüm faturasını bize ödetmek istediler. Bizim soframızdaki ekmeğe, bizim evimizdeki huzura göz diktiler. Sözleşme masasından her zamankinden güçlü kalkacağız" denildi.

İŞÇİLER TEPKİLİ

Açıklanan taslak metninden memnun olmayan işçiler, tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Konuyla ilgili Ford İşçi Bülteni’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "“Kabul etmiyoruz! Bu taslağı geri çekin! Ek zam dedik mahsuplaşma dediniz! İnsanca yaşayacak ücret dedik sefalet ücreti ile karşımıza çıktınız! Taslağı geri çekin! Taleplerimizle yeniden güncelleyin” denildi.