Metal işçisi greve hazır: Tarih yazacağız!

MESS’in dayattığı teklifi kabul etmeyen Disk Birleşik Metal İş greve hazırlanıyor. Sendikanın Genel Başkanı Özkan Atar yaptığı açıklamada MESS'e tebligat yaptıklarını ve grev uygulama kararı aldıklarını açıkladı. Atar, ayrıntıları ise yarın kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.

DİSK Birleşik Metal İş Sendikası’na üye işçiler Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile süren Grup Toplu İş sözleşmesi sürecinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle greve gitmeye hazırlanıyor.

MESS’in dayattığı teklifi kabul etmeyen Birleşik Metal-İş greve hazırlanıyor. Sendikanın Genel Başkanı Özkan Atar yaptığı açıklamada MESS'e tebligat yaptıklarını ve grev uygulama kararı aldıklarını açıkladı. Atar, ayrıntıları ise yarın kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.

Sosyal medya platformu X'ten açıklama yapan Atar, şunları kaydetti: "12 İlde,51 fabrikada,12 bin üyemizle Greve hazırız!. Bugün gerçekleşen Başkanlar kurulumuzda Grev Uygulama kararlarımızı alarak MESS’e tebligatı yaptık.Takvimi ve Ayrıntıları yarın basın toplantısında açıklayacağız. Metal İşçileri olarak yeniden Tarih Yazacağız! Biz Kazanacağız!"