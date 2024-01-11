Metalde çifte grev

Metal sektöründeki toplu sözleşme görüşmelerinde ilk grev kararları geldi. Birleşik Metal-İş, MESS’e grev uygulama kararı tebligatını gönderdi. Türk Metal’den yapılan açıklamada ise “Bıçak kemiğe dayandı” denildi .

Emek Servisi

Yaklaşık 163 bin kişiyi ilgilendiren metal sektörü toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı, Birleşik Metal-İş Sendikası ile Türk Metal Sendikası grev kararı aldı.

Metal sektöründe 26 Eylül’de başlayan görüşmelerde anlaşma anlayma sağlanamadı. Arabulucuyla yapılan görüşmelerde MESS yüzde 35 zam dayattı. Asgari ücretin belirlenmesinden sonra teklif önce yüzde 50’ye, sonra yüzde 60’a çıkarıldı. Sendikalar ise bu teklifin kabul edilemez olduğunu söyledi. Arabuluculuk sürecinde de anlaşma çıkmayınca önce Türk Metal Sendikası ardından da Birleşik Metal-İş Sendikası grev kararı aldı. Türk Metal, işverenden bir adım gelmemesi halinde grev uygulama kararını açıklayacak. Birleşik Metal-İş ise bugün grev uygulama kararının ayrıntılarını paylaşacak.

BIÇAK KEMİĞE DAYANDI

Sendika tarafından yapılan açıklamada, “Türk Metal Sendikası, ülkemizin bir ekonomik darboğazdan geçtiğinin, artan enflasyon karşısında hayatın her geçen gün pahalandığının, başta ücretliler olmak üzere halkımızın geçim sıkıntısı yaşadığının bilincindedir. Türk Metal Sendikası artık sözün bittiği yerde, bıçağın kemiğe dayandığı noktadadır. Sendikamız bu süreçte, sözleşmede insan onuruna yaraşır bir ücret elde etmek için sonuç alıncaya kadar eylemlerine devam edecektir. Sendikamız, üyelerinin sendikamıza emanet ettiği alın terlerini korumak, emeğin hak ve özgürlüklerinden ve çalışma yaşamında hak ve adaletten taviz vermemek için 9 Ocak 2024 günü grev kararı almıştır” denildi. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 54 madde ve sözleşmenin eki niteliğindeki bir yönetmeliğin kabul edildiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Toplam 83 maddede ve sözleşmenin eki niteliğindeki 2 yönetmelikte ise anlaşma sağlanamamıştı. MESS’in uzlaşmaz tutum ve yaklaşımına karşı, iş yerlerinde uyarı eylemleri yapan ancak bunlardan da bir sonuç alamayan sendikamız, grev kararı almıştır. Sendikamız bu süreçte, sözleşmede insan onuruna yaraşır bir ücret elde etmek için sonuç alıncaya kadar eylemlerine devam edecektir.” MESS üyesi patronların son teklifi yüzde 60 olurken sendikaların taslaktaki talepleri şöyle:

Türk Metal’in MESS’e sunduğu taslağa göre 65 TL’nin altında olan saat ücretleri 65 TL’ye çekilecek. Ardından tüm ücretlere ilk 6 ay için yüzde 80 zam, 20 yılla sınırlı olmak üzere, her kıdem yılı için saat ücretine 3 TL artış yapılacak. Diğer aylarda ise enflasyona dayalı zam yapılacak. Sosyal haklara ise yüzde 150 artış yapılacak. Toplam zam oranını yüzde 119,05 olarak duyuran Türk Metal, eylül ayından itibaren ise 5 bin lira avans talep etti.

Türk Metal’le aynı taslağı açıklayan Özçelik-İş’in taslağında ek olarak vergi dilimlerinin yüzde 15’inin MESS tarafından karşılanması ve tamamlayıcı sağlık sigortasının aile bireylerini de kapsaması maddeleri yer aldı.

Birleşik Metal-İş taslağında ise en düşük ücret alan metal işçisinin saat ücretinin 65 TL’ye çekilmesi, 2,5 lira kıdem zammı. Yüzde 30’u önden (mahsuplaşma) olmak üzere toplamda yüzde 140,5 zam talepleri yer aldı.

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PATRONLAR ALAY EDİYOR

Birleşik Metal-İş Sendikası ise resmi arabulucu raporunun ulaşmasının ardından grev uygulama kararı ve mücadele stratejisini belirlemek için dün Başkanlar Kurulu’nu topladı. Toplantıdan grev uygulama kararı çıktı. Genel Başkan Özkan Atar, grev uygulama kararının teblagatının MESS’e gönderildiğini bildirdi. Birleşik Metal-İş, “Metal işçisi greve çıkıyor” diyerek yaptığı açıklamada, uyuşmazlık aşamasının sona erdiğini ve artık metalde grevin kapıda olduğunu belirtti. Sendikanın açıklamasında bugün basın toplantısında metal işçilerinin MESS’e yanıt vereceği aktarılarak şöyle denildi: “51 fabrika, 12 il, 12 bin metal işçisiyle greve hazırız! İşveren sendikası MESS’in sözleşmede önerdiği teklifler, içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda işçilerle alay etmek demektir. Metal işçisi ne istiyor?”