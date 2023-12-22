Metalde yol greve çıkıyor

150 bin metal işçisini ilgilendiren MESS ile işçi sendikaları arasındaki toplu sözleşmenin arabuluculuk süreci tamamlandı. Grev hazırlıklarına başlayan Birleşik Metal Başkanı Atar, “Üretimden gelen gücü kullanacağız” dedi.

Dilan ESEN

Patron sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile işçi sendikaları Birleşik Metal-İş, Türk Metal ve Özçelik-İş arasındaki Grup Toplu İş Sözleşmesi’nin uyuşmazlıkla sonuçlanması nedeniyle önceki gün arabuluculuk görüşmeleri de yapıldı. MESS’in yüzde 35’lik zam teklifini işçi sendikalarının reddetmesinin ardından uyuşmazlık tutanağı tutuldu ve süreç arabulucuya taşındı. 20 Aralık’ta gerçekleştirilen arabuluculuk görüşmesinde de bir ilerleme sağlanamadı. MESS masaya yeni bir teklifle gelmedi. Görüşme sonrası arabulucu raporunun 15 gün içinde raporunu yazıp sendikalara iletmesi gerekiyor. Arabulucu raporunun ulaşmasının ardından Birleşik Metal-İş’te 60 gün içinde grev kararı alınacak.

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, yaşanan süreci BirGün’e değerlendirdi. Arabuluculuk toplantısından beklentilerinin olmadığını söyleyen Atar, “Yasal bir zorunluluk nedeniyle yapılan bir toplantı. Resmi arabulucunun 15 günlük süresi var. Bu süre tarafların anlaşmasıyla 6 işgünü uzatılabiliyor. Ancak, uzatma söz konusu olmayacak ve arabulucu süresinin bitiminde raporunu yazacak ve ilgili makama verecek. Arabulucu raporunun sendikamıza ulaşmasının ardından grev aşaması başlıyor. Arabulucu raporunun bize gelmesinden sonra 60 gün içinde grev kararı alınması yasal zorunluluk” dedi.

YASAKLARDAN MEDET UMMASINLAR

Grev hazırlıklarına başladıklarını belirten Atar, 11 Ocak’a kadar tüm işyerlerinde grev eğitimleri yapacaklarını aktardı. Aynı zamanda olası bir grev yasaklamaya karşı da mücadele edeceklerini söyleyen Atar, şöyle konuştu: “Bu nedenle, kimse olası bir grev yasağından medet ummasın. Biz her halükarda, grev hakkımızı kullanacağız. Grev yasaklamaları karşısındaki duruşumuzu ve kararlılığımızı geçmiş örneklerde de ortaya koymuştuk. Ayrıca konu hakkında söylenmesi gerekeni ilgili devlet kademelerine de işverenlere ve MESS e de söyledik. Özellikle son dönemde uygulanan ekonomi politikalar sonucu işçiler alabildiğine yoksullaştı. Metal işçileri oldukça zor koşularda yaşıyor. Ücretler neredeyse asgari ücrete geldi. Bu koşullarda çalışması ve yaşaması artık mümkün değil. Diğer yandan patronlar ise kârlarına kâr katıyor. Bir taraftan işyerlerinde haftada 2 gün tüm vardiyalarda 1 er saat iş durdururken ve fazla mesai eylemlerini sürdürürken diğer taraftan da kentlerin meydanlarında taleplerimizi haykırmaya devam ediyoruz. 26 Aralık’ta Bursa Mudanya'da, 28 Aralık’ta İzmir Çiğli OSB’de yürüyüş ve basın açıklamaları yapacağız.”

“Bu mücadele kararlılığını sendika ayrımı gözetmeden tüm metal işçilerinde görüyorum” diyen Atar, şunları dile getirdi: “Bunu işverenlerin de gördüğünü düşünüyorum. Bu nedenle, şimdiki komik teklifler yerine daha ciddi tekliflerle karşımıza geleceklerini düşünüyorum. Fakat diğer sendikaların yönetimlerinin daha samimi ve işverenleri sıkıştıracak eylemleri, işçinin üretimden gelen gücünü gösterecek kararları alması gerekiyor. Sendikamız, tüm metal işçilerinin haklı taleplerinin karşılanması için dayanışma, güç ve eylem birliğinin oluşması için gayret sarf ederken her türlü mücadele araç ve yöntemini de kullanmaktan geri durmayacaktır.”