Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre akşam saatlerinden itibaren Bolu çevreleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce ve Kastamonu'nun kuzeyinin yüksek kesimleri ile Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar görülecek.

Açıklamaya göre saat 20:00 civarında başlayıp cuma günü etkisini arttıracak kar, hafta sonu da aralıklarla etkili olacak.

MGM, kuvvetli yağışlarla oluşabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini de belirtti.