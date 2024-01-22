Meteorolojiden Kars’a çığ uyarısı

Meteorolojinden Kars, Iğdır ve Ağrı için çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü vatandaşlardan ve yetkililerden bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dolayı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.

Yağışların Kars ve Ağrı çevrelerinde zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması, Iğdır ve çevrelerinde ise yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan uyarıda, “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Kars, Ağrı ve Iğdır’ın Yüksek Kesimlerinde kuvvetli (10-20 cm), karla karışık yağmur ve kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.