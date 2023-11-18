Meteoroloji’den 5 il için ‘kuvvetli sağanak’ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, 5 il için “kuvvetli sağanak” uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman ve Diyarbakır’da beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların olması tahmin edilmekte olduğu belirtildi.

Pazar ve pazartesi günü etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte olduğu bildirildi.