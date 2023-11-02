Metin Kahraman'dan Kemal Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sanatçı Metin Kahraman, kardeşi Kemal Kahraman'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Kahraman, beyin tümörü tespit edilen Kemal Kahraman'ın ameliyatının başarılı geçtiğini ve tedavisinin süreceğini bildirdi.

Sanatçı Metin Kahraman, kardeşi Kemal Kahraman'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Kahraman, beyin tümörü tespit edilen Kemal Kahraman'ın ameliyatının başarılı geçtiğini ve tedavisinin süreceğini bildirdi.

Sanatçı Kemal Kahraman, sosyal medyada yaptığı bilgilendirmede, “Geçen yıl mayıs ayında akciğer kanseri tedavimi tamamlamıştım. O tarihten bu yana kontrollerimiz devam ediyordu. Gittiğim en son kontrolde tümörün beynime sıçradığı tespit edildi. Ancak endişelenecek bir durum yok. Şu anda hastanedeyim, yarın bu tümörle ilgili ameliyat olacağım. Bir hafta kadar hastanede kalacağım. Daha sağlıklı bir şekilde buradan taburcu olacağım. Sizleri de bilgilendirme istedim” demişti.