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Metin Uca için taziye mesajları: Dünyadaki zarafet bugün epey eksildi

Yazar, tiyatrocu ve sunucu Metin Uca'nın yaşamını yitirmesinin ardından sevenleri, taziye mesajı paylaştı. Yazar Ece Temelkuran, "Dünyadaki zarafet bugün epey eksildi. Her zaman, en zor günlerde bile, hayata güzellik kattı" dedi.

Kültür Sanat
  • 17.11.2023 10:15
  • Giriş: 17.11.2023 10:15
  • Güncelleme: 17.11.2023 10:48
Kaynak: Haber Merkezi
Metin Uca için taziye mesajları: Dünyadaki zarafet bugün epey eksildi

Kocaeli'de geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede entübe edilen yazar, tiyatrocu ve sunucu Metin Uca, 62 yaşında yaşamını yitirdi.

En son tedavi gördüğü hastanede entübe edilen Metin Uca, saat 01.30 sıralarında hayatını kaybetti.

Uca'nın ölüm haberini menajeri Kübra Kalem Baykara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Metin Uca'nın ölümünün ardından sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Televizyon haberciliğine ve yarışma programlarına yeni bir boyut kazandırmış, değerli #MetinUca'nın yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve ülkemize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Metin Uca hakkındaki mesajlardan bazıları şöyle:

Metin Uca yaşamını yitirdi
Metin Uca kimdir?
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