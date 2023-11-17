Metin Uca için taziye mesajları: Dünyadaki zarafet bugün epey eksildi

Yazar, tiyatrocu ve sunucu Metin Uca'nın yaşamını yitirmesinin ardından sevenleri, taziye mesajı paylaştı. Yazar Ece Temelkuran, "Dünyadaki zarafet bugün epey eksildi. Her zaman, en zor günlerde bile, hayata güzellik kattı" dedi.

Kocaeli'de geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede entübe edilen yazar, tiyatrocu ve sunucu Metin Uca, 62 yaşında yaşamını yitirdi.

En son tedavi gördüğü hastanede entübe edilen Metin Uca, saat 01.30 sıralarında hayatını kaybetti.

Uca'nın ölüm haberini menajeri Kübra Kalem Baykara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Metin Uca'nın ölümünün ardından sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Televizyon haberciliğine ve yarışma programlarına yeni bir boyut kazandırmış, değerli #MetinUca'nın yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve ülkemize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Televizyon haberciliğine ve yarışma programlarına yeni bir boyut kazandırmış, değerli #MetinUca'nın yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrendim.



Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve ülkemize başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/K9JsnnIqXM — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 17, 2023

Metin Uca hakkındaki mesajlardan bazıları şöyle:

Ah be Metin...

Müthiş bir zekayı, çok güzel bir adamı kaybettik... #MetinUca pic.twitter.com/iwXcMdOu5y — ÜNSAL ÜNLÜ (@unsalunlu) November 17, 2023

Birer birer ayrılıyorlar ülkemizin aydınlık yüzleri aramızdan. Genç iken ölene ölüm zor iş… #metinuca pic.twitter.com/uC1BxO1uLW — tolga sag (@SagTolga) November 17, 2023

Varlığıyla dünyaya anlam katan çok kıymetli ve çok çok iyi birini daha erkenden kaybettik

Hem de en üretken çağında …

Hepimizin başı sağ olsun #MetinUca pic.twitter.com/a24oQSMmi0 — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) November 17, 2023

Var bir kayıt biliyorum, kaydolsun; tanığım, çok iyi bir insandı, tertemiz, aydınlık ve cesur, üzgünüm, ruhun huzur bulsun topçu teğmenim, hangi fotoğrafına bakıyorum şu an biliyorsun, hoşçakal. #MetinUca — Cem Davran (@cdavran) November 17, 2023

Dünyadaki zarafet bugün epey eksildi. Her zaman, en zor günlerde bile, hayata güzellik kattı. Canım #MetinUca gitti. Nur içinde uyu arkadaşım. Çok özleneceksin. pic.twitter.com/9cz3rrXijM — Ece Temelkuran (@ETemelkuran) November 17, 2023

Ahhhhhh ahhhhh hayır

Çok çok acı çok genç çok ani çok erken … Ah Metin Ah güzelim insan #MetinUca https://t.co/EkWbeiQZkm — berna lacin🌟 (@bernalacin35) November 16, 2023