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Metin Uca yaşamını yitirdi

Yoğun bakımda tedavisi süren tiyatrocu, yazar ve sunucu Metin Uca, hayatını kaybetti. Vefat haberini Uca'nın menajeri Kübra Kalem Baykara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Güncel
  • 17.11.2023 01:58
  • Giriş: 17.11.2023 01:58
  • Güncelleme: 17.11.2023 02:07
Kaynak: Haber Merkezi
Metin Uca yaşamını yitirdi

Yoğun bakımda tedavisi süren tiyatrocu, yazar ve sunucu Metin Uca, hayatını kaybetti. Vefat haberini Uca'nın menajeri Kübra Kalem Baykara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken yaşadığı rahatsızlık sonrası trafik kazası geçiren ve şah damarlarının tıkalı olduğu ortaya çıkan Uca yaşamını yitirdi. Uca'nın vefat haebrini menajeri Kübra Kalem Baykara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Baykara paylaşımında, "Metin Ucamızı kaybettik. Kalbimiz acıyor" ifadelerini kullandı.

Uca, tedavi gördüğü hastanede entübe edilmişti. Menajeri Baykara, tedavisine ilişkin, "15 Kasım sabahı taburcu edilmesi beklenirken acil bir operasyona alınması gerekti. Operasyondan sonra oluşan komplikasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı entübe edildi. 72 saati atlatmayı, ardından tedavisine devam edebilmeyi umuyoruz" demişti.

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