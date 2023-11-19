Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı

62 yaşında hayatını kaybeden yazar ve sunucu Metin Uca, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Uca'nın cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden yazar ve sunucu Metin Uca, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Metin Uca için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törende, Metin Uca'nın kardeşi Mehtap Uca Erdoğan ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenazeye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile meslektaşları katıldı.

Namazın ardından alkışlarla araca taşınan Metin Uca'nın cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

NE OLMUŞTU?

Metin Uca, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi mevkisinde, 3 Kasım'da araç kullanırken fenalaşmış ve aracı ağaca çarparak durabilmişti.

İlk tetkiklerinde boyun şah damarında tıkanıklık tespit edilen ve Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım inme merkezinde tedavi altına alınan Uca, 16 Kasım'da acil operasyon geçirmiş, 17 Kasım Cuma günü hayatını kaybetmişti.