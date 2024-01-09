Metin’den beri iyi haber yok

Haber Merkezi

Evrensel muhabiri Metin Göktepe, gözaltında polislerce katledilişinin 28. yılında, İstanbul Esenler’de bulunan Kemer Mezarlığındaki mezarı başında anıldı. Anmada, “Özgür basın susmadı susmayacak”, "Metin Göktepe ölümsüzdür”, "İnadına hepimiz birer Metin'iz” sloganları atıldı. "Tutuklu gazeteciler serbest bırakılsın”, "Metinler ölmez Evrensel susmaz", "Evrensel yazıyor Metin yaşıyor" dövizleri taşındı.

METİN GÖKTEPE EN KIDEMLİ ÇALIŞANDIR

Metin Göktepe'nin ablası Meryem Göktepe, anmada yaptığı konuşmada "Annemin selamlarıyla annemin söylediği gibi hepiniz birer Metinsiniz. Metin aslında kendi katliamının da fotoğrafını çekti orada, çünkü binlere haykırdı 'Ben gazeteciyim' diye. Metin aynı zamanda kayıpların izini süren bir gazeteciydi. Fatih söyler ve ben bu cümleyi çok severek kullanırım; haber barikatın arkasında olsa da Metin alıp gelen bir gazeteciydi. Metin'den beri Metin'e verebileceğimiz çok iyi haberler yok. Hala düşünce suç. Hala insanlar düşüncelerinden dolayı cezaevlerinde. Gezi tutsakları olmak üzere hepimiz oradaydık ama birkaç arkadaşımız şu an tutsak. Emek sömürüsü katmerlenerek artıyor. Yoksulluk en olmadığımız şekillerde hayatımızı etkiliyor. Fakat Metin bir şey bıraktı. Olumlu bir miras. Hala Metin Göktepe gazeteciliği yapmak isteyen ve yapan onun izini süren gerçeğin peşini kovalayan genç gazeteciler var. O zulme rağmen bütün o korkutmalara sindirmelere rağmen soruşturmalara gözaltına alınmalara rağmen genç gazeteciler var. Buradan cezaevinde olan o genç gazetecilere ve düşünce tutsaklarına selam olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Evrensel gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Özdal da "90'lar Türkiye'sinin bir yandan Kürt sorunun militarize edilmesiyle ülkenin şiddete boğulması, diğer yandan da büyük kentlerde emekçilerin dinci etkilerin kuşatılmasıyla boğulduğu bir topyekün saldırı döneminde. Bu saldırının bir sivil ucunun da basına yöneldiği bir dönemde Metin Göktepe katledildi. 90'larda ekilen tohumların sonuçlarını yaşıyoruz bugün. Bildiğimiz bir şeyi acı bir kayıpla öğrenmiş olduk. İşçi sınıfında, emekten, tüm ezilenlerden yana bir gazeteciliğin nasıl bir düşmanlıkla karşı karşıya olduğunu görmüş olduk. Onun cesaretine sahibiz. Onun ataklığına sahip olmaya gayret ediyoruz. Bundan sonra da öyle yapacağız. Metin Göktepe Evrensel gazetesinin hala en kıdemli çalışanıdır. Onu unutmayacağız. Unutturmayacağız. Hem yeni gazetecilere genç gazeteci kuşaklarına anlatacağız hem de işçi sınıfı anlatacağız." diye konuştu.