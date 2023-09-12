MetroPOLL anketi: İYİ Parti’nin kendi adaylarını gösterme kararını kimler destekliyor?

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre, Türkiye genelinde seçmenlerin yarısı İYİ Parti’nin yaklaşık 6 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkarma kararını desteklemiyor. İYİ Parti seçmeninin ise yüzde 75’i seçimlerde kendi partisinin adaylarını görmek istiyor.

MetroPOLL Araştırma Şirketi, İYİ Parti’nin yerel seçimlerde kendi adaylarını gösterme kararının seçmenlerde nasıl karşılık bulduğuna dair araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Buna göre İYİ Parti seçmeninin yaklaşık dörtte biri, bütün seçmenlerin ise yarısı İYİ Parti’nin ayrı aday kararını desteklemiyor.

14-18 Ağustos tarihlerinde 28 ilde 1,801 kişi ile yapılan ankete göre muhalefette yer alan partilerden CHP seçmeninin yüzde 52,9’u, HDP/YSP seçmeninin yüzde 61,7’si, TİP seçmeninin ise yüzde 56’sı İYİ Parti’nin seçimlere kendi adaylarıyla girme kararını desteklemiyor.

İyi Parti seçmeninin %75’i yerel seçimlere kendi adayları ile girmek istiyor. pic.twitter.com/NPQBo7URnD — Ozer Sencar (@ozersencar1) September 12, 2023

Benzer şekilde Cumhur İttifakı’nda yer alan partilerin tamamı da İYİ Parti’nin kendi adaylarını çıkarma kararına destek vermiyor. İYİ Parti seçmenlerinin ise yaklaşık dörtte üçü seçimlerde kendi adaylarını görmek isterken İYİ Parti dışında bu kararı destekleyen seçmenlere sahip tek parti Zafer Partisi.