MetroPOLL'den 'Bu pazar seçim olsa' anketi: Kararsız ve protesto oylarda dikkat çeken artış

MetroPOLL Araştırma’nın ‘Bu Pazar seçim olsa’ anketinin sonuçları yayınlandı. Bir önceki ankete göre yalnızca CHP'nin oyları artarken kararsızların ve protesto için geçersiz oy kullanacağını belirtenlerin oranındaki artış dikkat çekti.

MetroPOLL Araştırma Şirketi’nin kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, son yaptıkları 'Bu pazar seçim olsa' anketinin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

9-13 Aralık tarihlerinde 2870 kişi ile yapılan ve hata payı +/- 1,83 olarak açıklanan anketin sonuçlarına göre kararsızlar ve protesto için geçersiz oy kullanacağını belirtenlerin oranı yüzde 24.4.

Araştırma sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaşan Özer Sencar, kararsızların oranı yüksek olduğu için dağıtılmadığını söyledi.

Sencar’ın paylaştığı sonuçlara göre, kararsızlar dağıtılmadan oyların dağılımı şöyle:

AKP: 27,2 CHP: 20 DEM Parti: 7,8 İYİ Parti: 5,8 MHP: 5 Yeniden Refah: 1,4



Zafer Partisi: 1,3 TİP: 1,1 Diğer: 0,6 Kararsız: 13,7 Protesto oy: 10,7 Cevap yok: 4,5

YALNIZCA CHP OY ARTIRDI

MetroPOLL'ün 15-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarıyla kıyaslayınca yalnızca CHP'nin oylarını 2 puan artırdığı görülüyor. DEM Parti 1, İYİ Parti 1, AKP 3, MHP ise 2,5 puan kaybetmiş durumda.

İSTANBUL ANKETİ

MetroPOLL, İstanbul için siyasî partilerin oylarını ölçtüğü anketi de paylaştı. İstanbul'da kararsız ve protesto oylar gerilerken Memleket Partisi'nin oylarının 2,5 puan olduğu görülüyor.

MHP'nin İstanbul'daki oyu 3,8'e düşerken CHP dışındaki diğer partiler Türkiye geneliyle neredeyse aynı oyu alıyor. CHP'nin İstanbul'daki oyu ise kararsızlar dağtılmadan yüzde 23'ü buluyor.