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Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 20 kişi yaralandı

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde Gültepe Mahallesi'nde, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile bir başka minibüs çarpıştı. Kazada 20 kişi yaralandı.

Çalışma Yaşamı
  • 26.08.2023 10:20
  • Giriş: 26.08.2023 10:20
  • Güncelleme: 26.08.2023 10:39
Kaynak: AA
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Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 20 kişi yaralandı
Fotoğraf: AA

Ordu'da iki minibüsün çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı.

Gürgentepe ilçesinde Gültepe Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile başka bir minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 20 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.

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