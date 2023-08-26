Tarım işçisi bir ailenin kızıydı: Çadırın çevresinde elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'dan, Kandıra ilçesinin Hediyeli Mahallesi'ne gelen mevsimlik tarım işçisi ailenin kız çocuğu S.A. kaldıkları çadırın çevresinde elektrik akımına kapıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde S.A'nın, yaşamını yitirdiğini belirledi.

S.A'nin cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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ÇOCUKLAR GÜNDÜZ TARLADA AKŞAM BARAKADA

Her yıl çalışmak için birçok kenti dolaşan milyonlarca mevsimlik tarım emekçisi, ağır çalışma ve yaşam koşulları ile karşı karşıya kalıyor. Genellikle baraka ve çadırda kalan aileler beslenme ve hijyen sorunları başta olmak üzere birçok eksikle karşılaşırken ailelerdeki toplam nüfus sayısının büyük çoğunluğu 3-12 yaş aralığındaki çocuklardan oluşuyor. Çocuklar, başta eğitim olmak üzere birçok imkâna erişemiyor.