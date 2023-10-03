Meyve fiyatları yüzde 200 arttı

Antalya Ticaret Borsası verilerine göre, meyve fiyat artışında 8 yılın rekoru kırıldı. Fiyatlarda yıllık yüzde 199.33, sebze fiyatları yüzde 81.74 arttı. Üretiminin yüzde 67.3 azalmanın fiyatlarda rekor artışa neden olduğu belirtildi.

Ekonomi Servisi

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Eylül ayı Hal Endeksini açıkladı. Endekse göre, meyve fiyatları yıllık yüzde 199.33, sebze fiyatları yüzde 81.74 arttı.

Eylül ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 20.71 artarken, sebzede yüzde 5.96 ve meyvede ise yüzde 60.83 azaldı. Yıllık fiyat endekslerindeki değişimler ise meyve için 8 yılın rekor artışı, domates ve sebze için ise ortalama üstü artış olarak gerçekleşti.

Eylül ayında domates fiyat endeksi yıllık yüzde 85.48 artarken, miktardaki yüzde 1.42'lik artış fiyattaki artışı nispi olarak baskıladı. Sebze fiyat endeksindeki yıllık artış yüzde 81.74 oldu. Sebzenin yıllık miktar endeksinin yüzde 23.76 artmasına rağmen bu ortalama üstü fiyat artışında artan talep önemli bir rol oynadı. Meyve fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 199.33 düzeyinde rekor olarak gerçekleşti. Meyvenin yıllık işlem miktarındaki yüzde 67.33'lük azalış, fiyattaki rekor artışa neden oldu.

DOMATESTE 5 YILIN REKORU KIRILDI

Eylül ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domates için son 5 yılın miktarda rekor artış ve fiyatta ise ortalama altında artış olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, Eylül ayında yüzde 20.71 artarken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 11.97 arttı. Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi, eylül ayında yüzde 5.96'lık sıra dışı azalış gösterirken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 19.49 arttı. Son 5 yılın Eylül ayları dikkate alındığında sebze miktar endeksi rekor azalış ve fiyat endeksi değişimi ise ortalama altında artış gösterdi.

MİKTAR AZALDI FİYATLAR ARTTI

Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, eylül ayında yüzde 60.83 rekor bir azalış gösterirken, işlem fiyat endeksi ise yüzde 38.73 arttı. Son 5 yılın eylül ayları dikkate alındığında aylık değişimler, meyve miktar endeksinde rekor azalış ve fiyat endeksinde ise rekor artış olarak yansıdı.