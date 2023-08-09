MGK bugün toplanıyor: 2 komutan son kez katılıyor

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Yüksek Askeri Şura'da emekliye sevk edilen Kara ve Hava Kuvvetleri komutanları toplantıya son kez katılacak.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor.

Toplantı, yaş haddinden emekliye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın katıldığı son toplantı olacak.

Toplantıda, 'terörle mücadele' operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması bekleniyor. Suriye'de yaşanan gelişmelerin de görüşülmesi bekleniyor.

Bir önceki MGK'de ele alınan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşü hakkında gelinen son durum da toplantıda değerlendirilecek.

Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum da yine masadaki başlıklar arasında yer alacak.

Toplantıda, Rusya'nın çekilmesiyle son bulan tahıl sevkiyatı konusunun da görüşülmesi bekleniyor.



