MHP, aday listelerini YSK'ye sundu

MHP, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 31 Mart'taki yerel seçimlere katılacak adayların listesini, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunduklarını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne yönelik aday başvuruları için YSK tarafından ilan edilen sürenin son gününü beklemediklerini belirtti.

Feti Yıldız, ilçe başkanlıklarının, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek, ilçe seçim kurullarına; büyükşehirlerdeyse il başkanlarının büyükşehir belediye başkanı adayı listelerini il seçim kurullarına teslim ettiklerini kaydetti.