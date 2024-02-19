Lütfü Savaş’ın 'bağımsız adaylık' kararının perde arkası

CHP’nin adaylığını geri çekmeyi planladığı Lütfü Savaş’ın bağımsız adaylığını açıklaması bekleniyor. Şahin’in kararının arkasında 15 Şubat’ta CHP Genel Merkezi ile yaptığı görüşmenin etkili olduğu savunulurken Hatay’daki bazı CHP ilçe adaylarının da adaylıktan çekilerek Savaş’a çalışabileceği belirtiliyor.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP Lideri Özgür Özel ile 45 dakikalık görüşmesinin ardından adaylığının geri çekilmesi beklenen Lütfü Savaş’ın yarın bağımsız adaylığını açıklayacağı iddia ediliyor. İlçe adaylarının tayin edilme sürecinde aktif rol alan Savaş’ın CHP’den istifasının ardından ilçe adaylarının da istifa edilebileceği ifade ediliyor.

Savaş’ın bağımsız adaylık kararında, dört gün önce parti yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmenin etkili olduğu öne sürülüyor.

GENEL MERKEZ İLE GÖRÜŞME

İddiaya göre Savaş, 15 Şubat’ta adaylığıyla ilgili CHP Genel Merkezi ile görüştü. Görüşmede Savaş’a, adaylığı konusunda bir tereddüt olmadığı belirtildi. CHP’nin adaylarını açıkladığı 18 Şubat’ta günü ise anket sonuçlarının kötü olduğu Savaş’a iletildi. Bunun üzerine Savaş, Ankara’da olmasına karşın aday tanıtım toplantısına katılmadı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi için bağımsız aday olması beklenen Savaş’ın CHP’den ayrılmasının ardından il ve ilçe örgütü yönetimi düzeyinde istifalar yaşanabileceği de ifade edildi. Adaylıkları sürecinde Lütfü Savaş etkisi olan ilçe belediye başkan adaylarının da adaylıktan çekileceği öne sürüldü. Bu kapsamda en az yedi ilçe adayının, “Lütfü Savaş ile uyumlu çalışabilir” kriteri göz önüne alınarak belirlendiği kaydedildi.

CHP’DE İSİM ARAYIŞI

CHP’de Lütfü Savaş yerine isim arayışı devam ederken BirGün’ün 6 Şubat’ta konuştuğu CHP eski milletvekili Suzan Şahin’in de “Teklif gelirse reddederim” tavrını sürdüreceği öğrenildi. Aday belirleme sürecini eleştiren Şahin’in, “Lütfü Savaş ile devam edilmeyebilir ancak bunu son ana bırakmak doğru değildi” diye konuştu.