Özgür Özel'le görüşen Lütfü Savaş'tan ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile görüştü.

CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki de yer aldı.

Savaş, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından genel merkezden ayrıldı.

LÜTFÜ SAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Özgür Özel'le görüşen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan ilk açıklama geldi.

CHP Hatay İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalığa telefondan seslenen Savaş, "Yarın çok daha büyük bir mitingde açıklamalarımız olacak. Şu anda çok daha fazla bir şey söylemek doğru değil" dedi.

Savaş, "Yarın hep birlikte ne yapacağımızı Hatay halkıyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN AÇIKLAMALARI

Özgür Özel, bugün NOW TV'de yaptığı açıklamada, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığında değişiklik olacağı sinyalini verdi.

Özel, şunları söyledi: "Biz Hatay'da yaşananları çok dikkatli analiz ediyoruz. Hatay'da 5 anket yaptık. Son ana kadar en doğru adayı belirlemek için anketi yaptık. Cumartesi günü gece anket yaptık. Birazdan Lütfü Savaş'la da konuşacağım, elimizdeki anketi Lütfü Beyle de paylaşacağım. Anket şunu gösteriyor; Lütfü Bey'in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmaz, Hatay'ın sesini duymazsak biraz sıkıntıya girdiğimiz gösteriyor."

"Hatay İttifakı'na ihtiyaç var" diyen Özel, "Hatay İttifakı kurulmazsa Cumhur İttifakı'nın adayı şans yakalayacak. Biz Hatay İttifakı'nı kurmak için üzerimize düşen sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Bunun için 36 saatimiz var önümüzde" ifadelerini kullandı.