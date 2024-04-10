MHP, Bahçeli'ye yanıt veren Özgür Özel'i hedef aldı

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alarak, "Özgür Özel, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin sözlerini çarpıtarak yine ufak hesapların peşine düşmüştür" dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, partisinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dünkü "Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır. Herkes aklını başına almalı, rüzgar ektiği müddetçe fırtına biçeceğini unutmamalıdır" sözlerine tepki gösterdi. "Dilim varmaz cehalet demeye, dil sürçmesi olduğunu kabul etmek isterim" diyen Özel, "Sandık dışını çare göstermek bugüne kadar önüne gelen herkese darbeci diyenlerin herhalde sürçülisanıdır ki bayramın yüzü suyu hürmetine biz de affedelim" diye konuştu.

Özgür Özel'in sözlerine MHP'den cevap geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Özgür Özel'i hedef aldı.

Büyükataman, "Özgür Özel, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin sözlerini çarpıtarak yine ufak hesapların peşine düşmüştür" dedi.

İsmet Büyükataman'ın açıklamaları şöyle:

"Yakın zamanda “gençler darbe yaparsa teslim olurum” sözleri ile demokrasimizi hedef alarak eli kanlı darbecilere göz kırpan Özgür Özel, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin sözlerini çarpıtarak yine ufak hesapların peşine düşmüştür.

Nerede Türk demokrasisine düşman olan bir Fetöcü, nerede bir Pkk’lı varsa onu bulup sahip çıkan, nerede Türk demokrasisini hedef alan bir uluslararası şebeke varsa onun dizinin dibine çöken ve kuruluş ayarlarını terk eden CHP’nin ve Genel Başkanının açıklamaları basit bir illüzyon çabasından ibarettir.

Milliyetçi Hareket Partisi, demokrasimizin devamı uğruna önemli sınavlardan geçmiş, bu yolda büyük fedakarlıklar göstermiş ve bu konudaki kararlı duruşu tartışmasız olan bir siyasi partidir. Yakın siyasi tarihimiz bize şunu açıkça göstermektedir ki; Milliyetçi Hareket Partisi ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, milli irade karşıtlarının en büyük düşmanı, aşamadıkları en yüksek iradedir. Özel’in talihsiz açıklamaları, idrak yollarının tıkalı olmasından değilse bayatlamış kelime kurnazlıklarından medet umacak kadar küçülmesindendir."