MHP'den, CHP'deki genel başkan değişimi hakkında ilk açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, CHP'deki genel başkan değişimine ilişkin, "CHP'de bir genel başkan değişikliği oldu, bir zihniyet değişikliği olmadı" dedi. Yıldırım, "Bunların varı yoğu HDP'nin, PKK'nın hamiliği. Bugüne kadar bunu yaptılar, bundan sonra da siyasetlerinde değişik bir şey olmayacaktır" iddiasında bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Gaziantep'teki "Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı"nda kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

AKP ile MHP'nin yerel seçimler için bir araya geldiğini, genel prensipleri ve kriterleri konuştuklarını, sonucun da en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Yıldırım, "Diğer tarafta da zillet ittifakı var. Seçimden beri bu ittifakın mensuplarında birbirleriyle ilgili karalamalar, sövmeler, aşağılayıcı cümleler kullanmalar gelenek haline geldi" dedi.

İYİ PARTİ'YE YÜKLENDİ

Yıldırım, İYİ Parti'nin misyonunun CHP'yi genelde ve yerelde iktidar yapmak olduğunu savunarak, "(Meral Akşener) Hanımefendi, 'Ayrı seçime gireceğiz' diyor. Buradaki yerel yöneticilerimiz, belediye başkanlarımız sakın inanmayın, hanımefendinin görevi ne kadar fazla CHP'li milletvekili çıkarabilmektir, CHP'nin belediyelerini çoğaltmaktır, görevi budur" diye konuştu.

CHP'Yİ HEDEF ALDI

CHP'deki genel başkan değişimine değinen Yıldırım, şöyle konuştu:

"CHP'de bir genel başkan değişikliği oldu, bir zihniyet değişikliği olmadı. Şahıslar değişti yani aynı zihniyete, aynı kanaate, aynı değer yargılarına sahip iki insan arasında değişiklik söz konusu oldu. İlk ağızlarından çıkan Demirtaş'tır, Kavala'dır. Bunların ekonomiyle, memleketle, dünyayla, insanlıkla çok fazla bir işi yok. Bunların varı yoğu HDP'nin, PKK'nın hamiliği. Bugüne kadar bunu yaptılar, bundan sonra da siyasetlerinde değişik bir şey olmayacaktır."