MHP'den 'Erdoğan' yorumu: Gerekirse Meclis seçimlerin yenilenmesine karar verebilir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu benim son seçimim" açıklaması ve 3. kez adaylığına dair, "Gerekirse Meclis seçimlerin yenilenmesine karar verebilir"

Siyaset 17.03.2024 12:23 Giriş: 17.03.2024 12:23

Güncelleme: 17.03.2024 12:29 Kaynak: Haber Merkezi

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