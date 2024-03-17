MHP'den 'Erdoğan' yorumu: Gerekirse Meclis seçimlerin yenilenmesine karar verebilir
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu benim son seçimim" açıklaması ve 3. kez adaylığına dair, "Gerekirse Meclis seçimlerin yenilenmesine karar verebilir"
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kurultayda yaptığı açıklamada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.
Erdoğan'ın "Bu benim son seçimim" mesajına ilişkin çağrı yapan Bahçeli, "Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın, yanındayız. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz" dedi.
Bahçeli'nin açıklamasının ardından NTV canlı yayınına katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, konuya dair değerlendirme yaptı.
Yıldız, "Gerekirse Meclis seçimlerin yenilenmesine karar verebilir" dedi.