MHP'den İYİ Partili Akalın'ın 'üçüncü yol' çağrısına yanıt

MHP'li Semih Yalçın, kendilerine 'üçüncü yol kurma' çağrısı yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın'a verdiği yanıtta, "Türk milliyetçiliği davasının 54 yıllık alemdarı ve bu davaya gönül verenlerin yuvası olan MHP’yi yok sayarak -milliyetçilik üzerinden- 3. bir siyasi yol inşa etmeye çabalamak, -deniz üzerinde yürümekten farksızdır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın'ın 'üçüncü yol' çağrısına yanıt verdi.

Yalçın, açıklamasında, "Son seçimlerde seçmen kitlesinin genel temayülü analiz edildiğinde ortaya çıkmıştır ki Türk milliyetçiliği ülküsü; açıktan bölücülük yapanlar hariç olmak üzere, bütün siyasi partilerin yönelimini, bütün kesimlerin rengini ve eğilimini tayin etmektedir. Yalnız Türkiye’de değil, dünyada da giderek yükselen bir değer konumundaki milliyetçilik; Türkiye’nin iç dinamikleri kadar, uluslararası ilişkiler bağlamındaki bölgesel ve küresel hamlelerine de istikamet vermektedir" dedi.

"DENİZ ÜZERİNDE YÜRÜMEKTEN FARKSIZ"

İYİ Parti'ye göndermede bulunan Yalçın, "Türkiye’de öteden beri politik gündemin belirleyici ve sürükleyici unsuru olarak öne çıkan milliyetçilik, şu sıralarda, içine düştükleri siyaset çıkmazında bocalayan kimi çevrelerce 3. yol olarak gösterilmeye çalışılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Yalçın, şöyle devam etti: "Şapkadan tavşan çıkarmaya benzeyen bu beyhude gayretlerin arkasında, Türk milliyetçiliği davasının tartışmasız yegâne temsilcisi mevkiindeki MHP’nin siyasetteki itibar, ağırlık ve etkisini görmezden gelen ümitsiz ve kör bir inadın varlığı saklanmaktadır. Türk milliyetçiliği davasının 54 yıllık alemdarı ve bu davaya gönül verenlerin yuvası olan MHP’yi yok sayarak -milliyetçilik üzerinden- 3. bir siyasi yol inşa etmeye çabalamak, -deniz üzerinde yürümekten farksızdır."

"İçinde MHP’nin yer almadığı bir siyasi eksende Türk milliyetçiliği davası gütmek, kurusıkı tabancayla hedefe ateş etmeye benzeyecektir" diyen Yalçın, "Üstelik Türk milliyetçiliği ülküsü, Cumhuriyet’in kuruluşundan beri Türkiye’de siyasetin temel eksenidir. Bu itibarla da milliyetçilik; ülkemizin birlik ve bütünlüğü, milletimizin bekası uğrunda siyaset edenler için üçüncü değil, başından beri birinci yoldur. Bu gerçeklerin ışığında MHP; Türk milliyetçiliği davasının dominant aktörü olarak milletimize hizmet yolunda siyasi mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

YEREL SEÇİM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yalçın, açıklamasında ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla MHP'nin 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere hazırlık sürecine resmen başladığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yönelik "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" şeklindeki çağrıda bulunmuş, İYİ Parti cephesinden bu çağrıya olumsuz yanıt gelmişti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 'üçüncü yol açma' çağrısında bulunmuştu.

Akalın, "Tüm ömrünü bir davaya vakfetmiş ve hayatta tek arzusu Türk milliyetçiliğinin iktidarını görmek olan milliyetçi/ülkücü harekete de bir iktidar borcumuz var. Türk milliyetçilerinin iktidarı ise ancak yeni bir ‘Türk Çağı’nı başlatacağımız, üçüncü yolu açmaktan geçmektedir" demişti.