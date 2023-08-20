MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz görevinden istifa etti
MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz, Genel Merkezin takdiriyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Kaynak: iHA
MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Çıkmaz istifaya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:
“Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey’in takdiriyle 3 yıldır onurla sürdürmekte olduğum il başkanlığı görevimden azlimi talep ederek, bugün itibarıyla ayrılıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada liderimizin ve teşkilatımızın emrinde davamızın hizmetinde olacağım.”