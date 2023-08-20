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MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz görevinden istifa etti

MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz, Genel Merkezin takdiriyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Güncel
  • 20.08.2023 22:45
  • Giriş: 20.08.2023 22:45
  • Güncelleme: 20.08.2023 22:47
Kaynak: iHA
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MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz görevinden istifa etti
FOTOĞRAF: İHA

MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Çıkmaz istifaya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

“Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey’in takdiriyle 3 yıldır onurla sürdürmekte olduğum il başkanlığı görevimden azlimi talep ederek, bugün itibarıyla ayrılıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada liderimizin ve teşkilatımızın emrinde davamızın hizmetinde olacağım.” 

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