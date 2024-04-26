MHP hedef aldı, Erdoğan başköşeye koydu: Abdulkadir Selvi yine Gezi’yi hatırlattı

Daha önce Gezi tutukluluklarının ‘AKP’ye bir faydası olmadığı için’ içeride tutulmaması gerektiğini savunduktan sonra MHP’lilerin hedefine oturan Abdulkadir Selvi’den dikkat çeken bir yazı geldi. Selvi, Özgür Özel’in, Erdoğan’la görüşmesinde Gezi ve 28 Şubat tutuklularının serbest bırakılmasını önereceğini yazdı. Erdoğan’ın, MHP’lilerin hedef aldığı Selvi’yi verdiği fotoğrafta yakınında tutması akıllarda.

“Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var? AK Parti’ye ne fayda sağlıyor?” diye soran AKP’li yazarlardan Abdulkadir Selvi, MHP’lilerce Alevi kimliğine gönderme yapılarak hedef alınmıştı. MHP Sosyal Medya Sorumlusu Özkan, Selvi’yi Alevi katliamcılarının ve savunucularının sarf ettiği ‘kılıç artığı’ ifadesiyle hedef almıştı. Bahçeli de Selvi’yi aynı sözleri sarf ederek hedef almıştı.

Erdoğan, Selvi'yi yakınına oturttu.

MHP HEDEF ALDI, ERDOĞAN SAHİPLENDİ

Selvi’yi bu sözleri nedeniyle hedef alanlardan biri de MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’dı. MHP’li Büyükataman, Selvi’yi ‘küresel şebekelerin sözcüsü’ ilan etmişti. Ağır sözlerle hedef alınan Selvi, bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı ancak AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tavrı dikkat çekti. Erdoğan, Irak dönüşünde gazetecilerle verdiği fotoğrafta Selvi’yi ‘başucunda’ tuttu.

KÜÇÜK PARTİLERE 'MAHKUM' OLMAK

Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısındaysa CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesinde ele alınacak konulara değindi. Selvi yazısında, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde birtakım düzenlemelerin yapılması gerektiğini’ vurguladı.

‘50 artı 1 sistemi’ ile yüksek oy oranlarına sahip partilerin düşük oy oranına sahip partilere mahkum olduğunu hatırlatan Selvi, şunları kaydetti: “50 artı 1 sistemi, yüzde 50’lik partileri yüzde birlik partilere mahkûm ediyor. Aynı şekilde ittifak sistemi de. CHP son seçimde bunun bedelini ağır bir şekilde ödedi. Yüzde 1 oyu bile olmayan partiler CHP’nin sırtından 39 milletvekili çıkardı. Siyasetin normalleşmesi ve küçük partilerin şantajından kurtulması için bu gerekli.”

GEZİ TUTUKLULARI GÖRÜŞÜLECEK

Selvi daha önce de yazısında bahsettiği Gezi tutuklularına yeniden değindi. Selvi’ye göre Özel’in Erdoğan’a önerileri şunlar olacak: “Geziden dolayı hapiste olanların durumu ve cezaevinde olan 28 Şubat generallerinin affedilmesi.

Gezi davasından mahkûmiyetleri onanan Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku için yapılacak bir şey var mı? İstenirse hukuk içinde yol bulunabilir. Örneğin yeni deliller bulunduğu taktirde yeniden yargılanma kapısı açılabilir. Bunlar irade meselesi."