MHP’li sorumlu, ‘hukuku keşfeden’ Selvi’yi Alevi kimliğinden hedef aldı: ‘Kılıç artığı!’

“Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var?” diye soran AKP’li yazarlardan Abdulkadir Selvi, MHP Sosyal Medya Sorumlusu Özkan tarafından Alevi kimliğine gönderme yapılarak hedef alındı. Özkan, Selvi’yi Alevi katliamcılarının ve savunucularının sarf ettiği ‘kılıç artığı’ ifadesiyle hedef aldı. Bahçeli de Selvi’yi aynı sözleri sarf ederek hedef almıştı.

AKP'ye yakın Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın samimi bir özeleştiri yaptıktan sonra AK Parti’nin yeniden seçim zaferleri kazanmasını sağlayacak bir reçete sunması bekleniyor. Milletvekillerine yeni bir perspektif çizeceği konuşuluyor" diyerek Gezi tutuklularının serbest bırakılması gerektiğine işaret etmişti: "(...) Bu, Türkiye’yi de rahatlatacak bir adım olur. Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var? AK Parti’ye ne fayda sağlıyor? Artık iklimin değişmesi ve baharın gelmesi gerekiyor. Yeniden reformcu kimliğine dönmüş bir AK Parti ve Avrupa Birliği hedefine yürüyen bir Türkiye. Görün o zaman ekonomi nasıl coşar."

MHP’LİDEN KATLİAM SAVUNUCUSU SÖZLER

Abdulkadir Selvi’nin bu yazısına MHP’den ses geldi. MHP Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan, daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı gibi Selvi’yi Alevi kimliği üzerinden hedef aldı. Özkan, katliamlardan sağ kurtulabilenler ya da canı bağışlananlar için kullanılan ‘Kılıç artığı’ ifadesini sarf ederek Selvi’yi hedef aldı. Özkan, X hesabından şu mesajı paylaştı: “’Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var? AK Parti’ye ne fayda sağlıyor? Artık iklimin değişmesi ve baharın gelmesi gerekiyor.’ Sözlerini sarfeden Abdülkadir Selvi, yok hükmündedir. Çöptür. Kalem ve Kılıç artığıdır!”

BAHÇELİ DE AYNI İFADELERİ KULLANMIŞTI

Devlet Bahçeli, Mart 2017’de Meclis’teki konuşmasında Selvi’yi aynı ifadeleri sarf ederek hedef almıştı. Bahçeli, şu sözleri sarf etmişti: “Bu kılıç artığı şahsın MHP’ye karşı olumsuz tutumu bellidir. Peki AKP’ye dost mu, hasım mı (düşman mı), bu sorunun cevabı ise belirsizdir.”