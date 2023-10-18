MHP, il ve ilçe kongrelerini tamamladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), önümüzdeki yıl yapılacak 14. Olağan Büyük Kurultayı'na hazırlık kapsamında il ve ilçe kongrelerini tamamladı.

MHP'nin 17 Mart 2024'te yapılacak 14. Olağan Büyük Kurultayı'na hazırlık kapsamında tamamlanan kongrelerde, 11 il başkanlığı ile 285 ilçe teşkilatında değişiklik oldu.

AA'nın aktardığına göre, MHP, bir yandan 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim çalışmalarına hız verirken, bir yandan da 17 Mart'taki 14. Olağan Büyük Kurultayı'na hazırlanıyor.

İlçe kongrelerini 27 Eylül'de, il kongrelerini ise bugün itibarıyla tamamlayan parti, böylece 948 ilçe ve 81 ilde kongre sürecini yaklaşık 70 günde gerçekleştirmiş oldu.

Kongre sürecinde partinin bazı il ve ilçe teşkilatlarında yenilenme oldu. Bu kapsamda 11 il başkanı değişirken, 285 ilçe teşkilatında da değişiklik yaşandı.

Bu arada MHP'de kongre süreci öncesinde de bazı il başkanlıklarında yönetim ve teşkilat bazında değişiklikler oldu.