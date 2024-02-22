MHP'li Yönter, Ekrem İmamoğlu'nu ayrımcı ifadelerle hedef aldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, partisinin Pendik ilçe başkanlığını ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada, İBB Başkanı İmamoğlu'nu hedef alan Yönter, "ayrımcı ve nefret söylemi" içeren ifadeler kullandı. Yönter, "İstanbul'u Ermeni'nin, Süryani'nin kenti yapan Ekrem İmamoğlu'yla mı biz depreme karşı mücadele edeceğiz? Göz yumamayız" diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "İstanbul'u Ermeni'nin, Süryani'nin kenti yapan Ekrem İmamoğlu'yla mı biz depreme karşı mücadele edeceğiz? Ya da İstanbul'un hak, hukuk haysiyetini koruyacağız. Göz yumamayız" ifadelerini kullandı.

Partisinin Pendik ilçe başkanlığını ziyaret eden Yönter, yerel seçimlere yönelik mesajlar verdi.

Konuşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Yönter, deprem riskine dikkat çekerken nefret söylemi içeren ifadeler kullandı.

"İSTANBUL'U ERMENİ'NİN, SÜRYANİ'NİN KENTİ YAPAN EKREM İMAMOĞLU…"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görev yaptığı 5 yılı sadece konuşarak, tatile giderek geçirdiğini öne süren Yönter, şöyle konuştu:

"Bu dönem bitti. Zillet kaybedecek, cumhur kazanacak Allah'ın izniyle. Dönüşmeyi bekleyen binalar var. Bu deprem riskini karşı proaktif bir bakışla önlem almak zorundayız. İstanbul'da ilk etapta müdahale edilmeyi bekleyen 280 bine yakın konut olduğu söyleniyor. Bu çok önemli bir rakam. Allah muhafaza depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz ama yakın vadede olursa bu şartlarda altından nasıl kalkacağız? Ekrem İmamoğlu'yla mı, birbirine giren Cumhuriyet Halk Partisiyle mi, DEM'lenen Cumhuriyet Halk Partisiyle mi, kulislerin, lobilerin partisi Cumhuriyet Halk Partisi, PKK'yla işbirliği yapan Cumhuriyet Halk Partisiyle mi? İstanbul'u Ermeni'nin, Süryani'nin kenti yapan Ekrem İmamoğlu'yla mı biz depreme karşı mücadele edeceğiz? Ya da İstanbul'un hak, hukuk haysiyetini koruyacağız. Göz yumamayız."