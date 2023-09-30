MHP Milletvekili Konal, LGBTİ+'ları hedef gösterdi: "Bütün dinlerin ortak düşmanı”

MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, LGBTİ+'ları hedef gösterdi. 'Cinsiyetsiz tek tip insan oluşturmak isteyen global bir tehlike' olduğuna inanan MHP'li vekil, "Allah’a şükür onun, bunun çocuklarıyla mücadeleyle eden Yesevi Alperenler Derneği Genel Başkanı Kürşat Mican var” diyerek hakaret etti.

MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, LGBTİ+'lara hakaret ederek hedef gösterdi. Yesevi Alperenler Derneği Piraziz teşkilatının açılışında konuşan MHP milletvekili, “LGBT denilen eşcinselliği insanlara güzel göstermeye çalışıp cinsiyetsiz tek tip insan oluşturmayı isteyen global bir tehlikenin içerisindeyiz. Allah’a şükür onun, bunun çocuklarıyla mücadeleyle eden Yesevi Alperenler Derneği Genel Başkanı Kürşat Mican var” ifadelerini kullandı.

LBGTİ+'ların bütün dinlerin 'düşmanı' olduğunu savunan MHP'li vekil, gençlere 'sahip çıkacaklarını' da söyledi.

Yesevi Alperenler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Mican ise 6 yıldır LGBTİ+'larla mücadele ettiklerini söyledi.

"EŞCİNSEL OLMAYAN FİLM OYNATILMIYOR"

LGBTİ+'ların görünür olmasından da şikâyet eden Kürşat Mican, "Şu anda sporcuları saflarına çekmişler, sanatçılar, moda dünyası aynı şekilde. Bazı filim platformlarında bir tane eşcinsel olmayan film oynatılmıyor" dedi.





