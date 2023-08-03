MHP Samsun İl Başkanlığı’na atama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin Samsun İl Başkanlığı görevini Aralık 2022'den beri sürdüren Osman Kandıra'nın Burhan Mucur'u atadı. MHP'li Burhan Mucur'un, Samsun İl Başkanlığı'na 'makam aracı' tahsis ettiği, aracın kaza yapması ve yaklaşık 60 bin TL'yi bulan para cezasını ödemediği' gerekçesiyle önceki dönem il başkanı Abdullah Karapıçak tarafından başkan yardımcılığı görevinden alındığı belirtilmişti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Samsun İl Başkanlığı’na eski İl Başkan Yardımcısı ve iş insanı Burhan Mucur’u atadı.

MHP Genel Merkezi tarafından Ankara’ya çağrılan Burhan Mucur’a Samsun İl Başkanlığı görevi Devlet Bahçeli tarafından ifade edildi.

Yarın öğleden sonra MHP Samsun İl Başkanlığı’nda düzenlenecek devir teslim töreninin ardından Burhan Mucur ve yönetimi göreve başlayacak.

Öte yandan Samsun yerel bir internet sitesinde 14 Mart 2022 tarihinde yayınlanan bir habere göre, dönemin MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak, yönetiminde bulunan Başkan Yardımcısı Burhan Mucur'u görevden aldı.

İL BAŞKANLIĞI'NA MAKAM ARACI TAHSİS ETTİ

Görevden alınan Burhan Mucur'un kendi ismiyle ön plana çıkması ve MHP Genel Merkezi'ne yaptığı sık ziyaretlerin Abdullah Karapıçak'ı rahatsız ettiği öne sürüldü.

Haberde, ayrıca, MHP'li Burhan Mucur'un Samsun İl Başkanlığı'na 'makam aracı' tahsis ettiği, aracın kaza yapması ve trafik cezalarının yüklü miktarda olduğu belirtildi. İl yönetiminin yaklaşık 60 bin TL'yi bulan kaza ve ceza paralarını ödemediği, bu durumun da yönetim içinde tartışmalara neden olduğu iddia edildi.