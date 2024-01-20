MHP’li belediyeden seçim arifesinde dev satış

İstanbul’da MHP yönetiminde bulunan Silivri İlçe Belediyesi, CHP’nin kamunun elinde kalmasını istediği arsayı 3. kez satışa çıkardı. Her seferinde fiyatı indiren Belediye, arsanın muhammen bedelini 78 milyon 855 bin 400 TL’den, 55 milyon 198 bin 780 TL’ye düşürdü.

Haber Merkezi

Silivri Belediyesi’nin Maliye Hazinesi’nde aldığı, Değirmenköy’deki arsayı satmak için üçüncü kez Resmi Gazeteye ilan verdi.

D-100 Otoyoluna yakın bir bölgede bulunan 134 ada 4 parsel, yaklaşık 8 bin metrekare büyüklüğünde. Söz konusu arsanın satışı ilgili teklif, geçtiğimiz eylül ayında Silivri Belediye Meclisine sunulmuştu. CHP’li Meclis üyeleri, satılması için 18 teklifin sunulduğunu, 17 teklifi uygun gördüklerini ancak 134 ada 4 parselin satılmamasını, kamunun elinde kalması gerektiğini belirtmişlerdi. CHP’li üyeler Belediyenin ileride arsaya ihtiyaç duyabileceğini, Belediyenin arsa satın almasının kolay olmadığını belirterek özetle şöyle demişti:

“Bu parsel Değirmenköy'ün merkezinde, kalbinde olan bir yer. Kamusal hizmetlerin yerine getirilmesi adına, orada yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılaması adına satışının doğru olmadığını düşünüyoruz. Yöre halkının da bu konuda ciddi bir karşı duruşu var. Bu parselin kamuda kalması hem Silivri'mizin hem de Değirmenköy mahallemizin yararına olacaktır diye düşünüyoruz.”

CHP’li üyelerin ısrarlı karşı çıkışına rağmen satış yetkisi Belediye Meclisi’nden oy çokluğu ile geçmişti.

KARAR ÇIKAR ÇIKMAZ İLAN EDİLDİ

Silivri Belediyesi, Meclis kararı alındıktan kısa bir süre sonra arsayı ihaleyle satmak için Resmi Gazeteye ilan verdi. Belediye, satış ihalesinin 4 Ekim 2023 tarihinde yapılacağını duyurduğu arsa için, 78 milyon 855 bin 400 TL muhammen bedel belirlemişti.

İlk ihalede arsa satılamayınca Belediye ikinci kez ilan yayınladı. Satış ihalesinin 15 Kasım 2023 tarihinde yapılacağını belirten Belediye, muhammen bedeli 70 milyon 969 bin 860 TL’ye düşürmüştü.

İkinci ihalede de arsayı satamayan Belediye 3 kez ihale ilanı yayınladı. Üçüncü ihale 31 Oca 2024 tarihinde yapılacak. Büyük bir indirime giden Belediye, üçüncü ihalede muhammen bedeli 55 milyon 198 bin 780 TL olarak belirledi.

Bir başka ifadeyle Belediye arsanın fiyatını ilk ihaleye göre TL bazında yüzde 30, dolar bazında ise yüzde 38 indirmiş oldu.