MHP’li Yalçın’dan Bahçeli’nin çağrısına olumsuz yanıt veren İYİ Parti’ye sert sözler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli’nin işbirliği çağrısına olumsuz yanıt veren İYİ Parti’yi hedef alarak, “Peşin hükümlü ve kompleksli değerlendirmeler karşısında millet, faturayı davetin sahibine değil, onu yanlış algılayıp reddedenlere çıkarır” dedi. Yalçın, İYİ Parti için, “Kendini köksüzlüğe mahkûm etmiş ve siyasi ikbalini CHP'ye kuyruk olmakta aramış, sonra da Türklük ve devlet düşmanı HDP ile kader arkadaşlığına, hatta yoldaşlığa soyunmuş bir parti" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçimler için çağrıda bulunduğu İYİ Parti'den gelen olumsuz yanıtı değerlendirdi.

Yalçın, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin samimi ve yürekten çağrısına İP cephesinden yetkili yetkisiz devşirilmiş birkaç kişinin verdiği tutarsız ve kaçamak cevaplar, bu partide hüküm süren kendini ve aslını inkâr çıkmazının bir başka yüzünü ele verdi. Kendini köksüzlüğe mahkûm etmiş ve siyasi ikbalini CHP'ye kuyruk olmakta aramış, sonra da Türklük ve devlet düşmanı HDP ile kader arkadaşlığına, hatta yoldaşlığa soyunmuş bir partinin sözcüleri tarafından MHP'ye ve millete milliyetçilik taslanmasıysa bir başka garabet” dedi.

“İYİ PARTİ BÜYÜK YANLIŞA DÜŞTÜ”

İYİ Parti'nin bugüne kadar “birçok hatalı siyasi manevra yaptığını” savunan Yalçın, “Millet nezdinde zaten zayıf olan inandırıcılığını büsbütün yitirdi. Bunlardan biri, altılı masaya efelenip tıpış tıpış yeniden aralarına dönmesi oldu. Bu, utanç verici bir ricat tablosuydu. İYİ Parti'nin bir diğer yanlış siyasi manevrası, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması için çaba göstermesi oldu. Ayrıca zillet ittifakında kalarak başta HDP olmak üzere bütün şer cephesinin Meclis aritmetiği bakımından önünü açan bir iş birliği ve ihanet adımında ısrar etmesiydi. İYİ Parti taifesi şimdi de Genel Başkanımızın memleket hayrına yaptığı 'Bizim mahalleye gelin. Yurt edindiğiniz politik semt, tekin değil. Terörist ve hain kaynıyor. Güvenilir komşular edinin. Güvenli limana demirleyin' kabilinden çağrısını peşinen ve kalibresi çok düşük bir siyasi üslupla reddederek en büyük yanlışa düştü” açıklamasında bulundu.

“BAHÇELİ AYNA TUTTU”

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin davetiyle İYİ Parti'ye ‘ayna' tuttuğunu ileri süren Yalçın, “Bu aynaya sırtını dönen sadece kendini inkâr etmekle kalmaz; aynı zamanda kurumsal kimlik oluşturma, kuyruk ve yancı olmaktan kurtulup duruşuna çekidüzen verme çabalarını sekteye uğratır. Peşin hükümlü ve kompleksli değerlendirmeler karşısında millet; faturayı davetin sahibine değil, onu yanlış algılayıp reddedenlere çıkarır” diye konuştu.