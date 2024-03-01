MHP’li Yönter, et fiyatlarına gelen zamlarda ‘büyük resmi gördü’

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, et fiyatlarının 15 günde 2 kez zamlanmasının ‘Türkiye’nin gerçeklerine dayanmadığını' savunarak, bunun ‘siyasi bir operasyon’ olduğunu iddia etti.

Son birkaç ay içerisinde kırmız et fiyatlarında görülen gelen yüksek artışlar cep yakmaya devam ediyor. Kırmızı et fiyatları 15 günde 2 kez zamlandı.

CNN Türk’te konuşan MHP’li İzzet Ulvi Yönter’in bu konuda bilindik bir 'teorisi' var: ‘Siyasi operasyon.’

Et fiyatlarındaki zamların arkasından ‘FETÖ’yü bulmak gerektiğini’ savunan Yönter, şunları iddia etti: “Türkiye'ye örtülü bir ekonomik operasyon yapılıyor. Bu fiyat artışları Türkiye'nin gerçeklerine dayanmıyor. Bu bir siyasi operasyon. Arkasındaki hain FETÖ'yü bulmak lazım. Fırsatçı ahlaksızların üzerine gidelim. Ekmeğimizden ne istiyorsunuz? Türkiye aslında ekonomide bağımsızlık savaşı veriyor.”