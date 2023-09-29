Microsoft uyardı: Ücretsiz Windows 11 devri kapanıyor

Microsoft, Windows 11 aktivasyonlarında artık Windows 7 veya Windows 8 anahtarlarının kullanılamayacağını açıkladı.

Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre Windows 7 ve Windows 8 aktivasyon kodlarının Windows 11’de kullanılması yasaklandı. Böylece artık Windows 11 ücretsiz kullanılamayacak.

ShiftDelete'de yer alan habere göre Microsoft sadece yeni kodları kabul edecek.

Windows 10’un 2015’te piyasaya sürülmesinden bu yana Microsoft, Windows 7, 8 ve 8.1 lisanslarına sahip kullanıcıların ekstra ücret ödemeden yükseltme yapmasına izin veriyordu.

WİNDOWS 10 AKTİVASYON KODUYLA GEÇİŞ YAPILABİLECEK

Ancak artık Windows 7/8 anahtarlarıyla ücretsiz yükseltmelere izin verilmeyecek. Öte yandan Windows 10 aktivasyon koduyla Windows 11’e geçiş yapılabilecek.

Kullanıcıları Windows 11’e yönlendiren Microsoft, eski nesil işletim sistemlerine yönelik desteğini sonlandırıyor.