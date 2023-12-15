Mikail Aslan’a Ahmet Kaya Onur Ödülü

Kültür Sanat Servisi

Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) 37. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde Müzisyen Mikail Aslan’a "Ahmet Kaya Onur Ödülü" verildi.

Çok sayıda sanatçının bir araya geldiği, İstanbul Grand Cevahir Otel’de düzenlenen gecede “Başarı”, “En İyi Çıkış Yapan”, “Basın”, “Onur” ve “35. Yıl Özel” ödülleri dağıtıldı. Ödülü, baskı altında varlık mücadelesi veren dillere ve kültürlere armağan ettiğini belirten Mikail Aslan, ödülü alırken şunları söyledi: “Uzak yakın hepimizin gönül telinde Ahmet Kaya’nın parmak izleri var. Bir gerçeği ve hakkı dile getirdiği için mahkûm edildi, sürgünde kendi memleketinden uzak bir diyarda toprağa gömüldü. Ahmet Kaya'nın cesareti ve yaşam felsefesi önünde saygıyla eğiliyorum.”